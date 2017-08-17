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17.08.2017 10:30

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-июль 2017 года

В целях обеспечения достоверности уголовно-правовой статистики органами прокуратуры Мурманской области приняты меры по активизации надзорной деятельности. При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлено 5 092 нарушения, допущенные при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 580 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учета.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 3 424 нарушения, связанные с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчетности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (109), в общественных местах, в том числе на улицах (481), лицами, ранее совершавшими преступления (205), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (334), о сумме причиненного (83) и возмещенного (22) материального ущерба.

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, с учета в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 155 преступлений.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесен 261 акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 178 должностных лиц, в том числе 47 руководителей.

Принятые меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Мурманской области.

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