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17.08.2017 10:45

Юнармейцы ЗАТО г. Североморска принимают участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

С 15 по 19 августа 2017 года в Одинцовском районе Московской области проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Цель Игры – патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка подрастающего поколения к военной службе.

Организаторами Игры являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Мурманскую область представляет команда юнармейцев из ЗАТО г. Североморска. Юнармейцы примут участие в исторических и тактических конкурсах, в стрельбе и скорости сборки и разборки огнестрельного оружия, а также попытаются преодолеть полосу препятствий.

Итогом мероприятия станет тактическая игра на местности «Дорога победителей».

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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