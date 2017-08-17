Юнармейцы ЗАТО г. Североморска принимают участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

С 15 по 19 августа 2017 года в Одинцовском районе Московской области проходит финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».



Цель Игры – патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка подрастающего поколения к военной службе.



Организаторами Игры являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».



Мурманскую область представляет команда юнармейцев из ЗАТО г. Североморска. Юнармейцы примут участие в исторических и тактических конкурсах, в стрельбе и скорости сборки и разборки огнестрельного оружия, а также попытаются преодолеть полосу препятствий.



Итогом мероприятия станет тактическая игра на местности «Дорога победителей».



/Министерство образования и науки Мурманской области/