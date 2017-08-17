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17.08.2017 09:45

Плановые отключения в Мурманске на 17 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 августа.

С 8 ЧАСОВ 14 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 18 АВГУСТА – опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома,
С 8 ЧАСОВ 15 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 21 АВГУСТА – опрессовка теплосети от Центральной котельной. - 332 дома.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

C 8 ЧАСОВ 17 АВГУСТА ДО 8 ЧАСОВ 18 АВГУСТА  ул. Зои Космодемьянской, 15 к1, 15 к2, 15 к3, 17 к1, 17к2, 17к3

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42/20, 43, 45, 47, 49, 51
ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26
ул. Чехова, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12/37
ул. Радищева, 8, 10, 26, 28, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72/6, 74/5
переулок Дальний, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16
ул. Рогозерская, 17
С 14.00 17.08.2017 до 1.00 18.08.2017 – переулок Дальний 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22
ул. Радищева, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 к1, 15, 16, 18, 19, 22, 35/8, 36/10, 37/7, 39, 41, 42/10, 43, 44/9, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 64, 65/4, 66, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 76
ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 6/71, 7, 7а, 8/80, 9а, 10, 11а, 11б, 12, 13, 15/55, 22, 24   
 

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


/Администрация города Мурманска/
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