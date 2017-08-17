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17.08.2017 09:15

Минздрав Мурманской области готовится представить главе региона программу по устранению дефицита медицинских кадров

Яков Осетров.

Врачу или фельдшеру сегодня выплачивают по 200 тысяч рублей подъёмных плюс средства на оплату жилья. В сельской местности действует программа "Земский доктор": за контракт от 5 лет - муниципальное жильё и подъёмные - миллион рублей. Уже привлекли больше 30 врачей. Региональное правительство предлагает ввести новый статус - "Арктический доктор", который мог бы дать право на дополнительную поддержку.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Уже самим понятием будет привнесено, что это особые условия труда и жизни — значит, и подъемные должны быть выше для тех докторов, которые соглашаются работать в таких условиях".
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