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17.08.2017 09:07

В Никеле в плавильном цехе Кольской ГМК завершается ремонт участка производства серной кислоты

Илья Комлев.

В этом году металлургам удалось нарастить ее производство и повысить уровень утилизации сернистого газа. Выпускаемый медно-никелевый концентрат содержит до 20 процентов серы. Раньше треть ее уходила в трубу во время обжига. Теперь, с переходом на технологию брикетирования, эта проблема стала историей. Металлурги наращивают объемы выпуска побочного товара. И заботятся об экологии.
И. о. главного инженера - технического директора Кольской ГМК  Александр Тюкин: "Производство серной кислоты из рудного медно-никелевого сырья - это нерентабельное, убыточное производство. Но мы все равно идем на этот шаг, потому что мы не только здесь работаем, мы еще здесь и живем".
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