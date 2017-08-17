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17.08.2017 09:00

На рассмотрении региональных экспертов по развитию негосударственного сектора соцуслуг - инновации

Анастасия Ярославская.

Задача - максимальное вовлечение граждан в принятие решений о развитии социальной сферы. Ставка - на независимую оценку качества. Возможность высказаться об услугах школ, больниц, детских садов у каждого есть и сейчас. Но практика показывает - этого недостаточно. Обратная связь должна быть максимально информативной. Тогда будет понятно, где и что нужно менять, где достаточно подкорректировать.
Начальник управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка министерства экономического развития Мурманской области Наталья Иванова: "Мы планируем, что это будет комплексное социологическое исследование со следующего года, а сейчас мы максимально призываем всех граждан обратить внимание на наш сайт правительства Мурманской области, где он может проголосовать за каждое учреждение, оценить его работу прямо на сайте правительства, это можно сделать и на сайтах органов власти".



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