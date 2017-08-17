Подготовка Ковдорского района к отопительному сезону - тема выездного совещания, которое провел заместитель губернатора Евгений Никора

Елена Ямаш.

Речь - о текущем состоянии дел, объемах проведенных работ, готовности жилфонда в самом Ковдоре и поселениях. В прошлом году выявленные Ростехнадзором замечания не позволили получить паспорт готовности двум муниципалитетам региона, в том числе - и Ковдорскому району. Тогда претензии были к котельной в Ёне. Задача на этот год - учесть ошибки предыдущей зимней кампании.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Главная наша задача - не акты и не паспорта, не документы, а обеспечить граждан качественными коммунальными услугами и комфортными условиями проживания. Граждане должны понимать, что оплата коммунальных ресурсов - это то же, что и приобретение молока, чая в магазине".





