Обустройство Аллеи дружбы в Кандалакше практически завершено

Елена Ямаш.

На улице 50 лет Октября появилась площадка с тротуарной плиткой и новые скамейки. На днях региональный бюджет предоставил администрации Кандалакшского района очередную субсидию в размере 285 тысяч рублей на обустройство этой зоны отдыха. Субсидия выделена в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив. Работы еще не завершены. Этим летом аллею украсят скульптура гренландского тюленя и кустарники вдоль домов.

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г. п. Кандалакша Михаил Павлов: "Происходит установка скамьи влюбленных. Мы находимся рядом с ЗАГСом, я думаю, что это станет одним из мест, которое новобрачные будут обязательно посещать после бракосочетания".







