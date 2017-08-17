В школах Мурманской области пройдут "Уроки доброты"

Елена Ямаш.

Первое занятие состоялось на базе летнего оздоровительного лагеря мурманской гимназии №8. Оно дало старт реализации партийного проекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда". Ребята 4-6 классов встретились с психологом областного центра специальных видов медицинской помощи. Главная тема беседы - отношение школьников к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель регионального Общественного совета партпроекта "Единая страна – доступная среда" Святослав Ширвель: "Главная цель этой акции - формирование у детей правильного, толерантного отношения к людям с инвалидностью. Ведь дети, которые сидят сейчас за школьными партами - это будущее нашей страны".







