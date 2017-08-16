Артем Дашевский.

Сегодня в Калининграде состоялось совещание по вопросам транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Его провёл президент Владимир Путин. Участие приняла и губернатор Заполярья Марина Ковтун. Развитие Мурманского транспортного узла – один из наиболее значимых проектов в нашем федеральном округе. Он является фактором развития Северного морского пути и разработки шельфовых месторождений. Расширение портовых мощностей Мурманска позволит максимально реализовать транзитные возможности страны. Такую оценку проекту дал Владимир Путин.





