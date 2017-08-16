В Кольском заливе состоялись учения Северного флота по ликвидации пожара

Артем Дашевский.

На малом ракетном корабле "Рассвет" Северного флота произошел пожар - это легенда учений в Кольском заливе. После подачи сигнала бедствия в район аварии выдвинулись дежурные силы поисково-спасательного обеспечения. Первым на место прибыл вертолет. Экипаж сообщил точные координаты и поднял из воды личный состав. После того, как "Рассвет" доставили к борту плавучей мастерской, её специалисты приступили к ремонту, а водолазы обследовали подводную часть. Цель учений - проверить слаженность совместных действий разных служб.





