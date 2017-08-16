Создание карт сложных месторождений при помощи искусственных нейронных сетей - еще один глобальный проект Кольского научного центра

Андрей Зайцев.

В Кольском научном центре за последнее время произошло сразу несколько важнейших событий, главным из которых можно считать начало работы нового руководителя. Сергей Кривовичев - личность неординарная. Достаточно сказать, что это первый за последние сто лет представитель духовенства в ранге члена-корреспондента.

В свои неполные 45 Сергей Кривовичев - доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведует кафедрой кристаллографии Института наук о Земле, является ведущим редактором журнала по минералогии в Европе, диакон русской православной церкви, совсем недавно был выбран на должность председателя Кольского научного центра Российской академии наук.

Профессор, председатель ФГБУН КНЦ РАН Сергей Кривовичев: "В Кольском научном центре ведутся работы по самому широкому профилю исследований. Это и экономические работы, химические, в области информационных технологий, биологические работы. Очень много разработок, надеюсь, очень скоро вы о них услышите более подробно".

Об одной из успешных разработок стало уже известно. Картирование сложных месторождений полезных ископаемых при помощи искусственных нейронных сетей. Картирование - создание карты, которая в большей степени отображает не земную поверхность, а то, что под ней. И главное - объёмы полезных ископаемых. Нейронные сети - человеческий мозг, искусственный интеллект. Преимущество - максимальная объективность, определяемая заложенными в программу данными. Всё это в конечном счёте приближает учёных к одной глобальной цели.

Кандидат геолого-минералогических наук ФГБУН КНЦ РАН Андрей Калашников: "Поняв, как образуется месторождение, мы поймём, как работает вообще Земля в целом. А поняв, как работает система планеты Земля, мы сможем как-то даже управлять этой работой".

Картирование - разработка молодых учёных Кольского научного центра. Результаты уже замечены и опубликованы зарубежными специалистами.

Профессор, председатель ФГБУН КНЦ РАН Сергей Кривовичев: "Эта статья была опубликована в таком престижном журнале как "Scientific Reports", журнал из группы "Nature". Это одна из таких интересных инновационных разработок, которые могут найти себе дальнейшее применение, самое широкое именно в изучении полезных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации".

Развитию новых перспективных направлений сможет помочь Кольский химико-технологический кластер. Его появление должно обеспечить страну уникальными разработками и материалами.

Заместитель председателя ФГБУН КНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Григорий Иванюк: "Такой комплексный научный центр, который будет под единым руководством решать эти сложные, безусловно, проблемы, я думаю, что мы постараемся реализовать все наши планы, и принести пользу области и стране".







