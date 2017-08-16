Здоровые "бурёнки" - залог качественной и безопасной продукции для северян. Большая вакцинация в хозяйствах Заполярья

Любовь Дубова.

Здоровье крупного рогатого скота под пристальным контролем ветеринаров. В хозяйстве "Полярная звезда" в очередь на укол выстроились около тысячи буренок. Середина августа - время проводить туберкулиновые пробы. Это сродни реакции "манту" у человека.

На мгновенный укол безыгольным инъектором коровы практически не реагируют. Только немного пугаются людей в белых халатах. Туберкулиновая проба сравни "манту" для человека. Важная тест-проверка здоровья крупного рогатого скота.

И. о. начальника отдела ГОВУ "Мурманская станция по борьбе с болезнями животных" Геннадий Самусев: "В настоящее время мы проводим плановое исследование крупного рогатого скота на туберкулез. Потому что туберкулез является зооантропонозным заболеванием - общим для человека и животных. Исследуем мы еще свиней, но возбудитель свиного типа не опасен для человека, это чисто заболевание свиней. Мелкий рогатый скот не исследуется на туберкулез".

В очереди к ветеринарам в "Полярной звезде" сегодня 1150 голов, исключили только совсем маленьких телят. Их проверят в следующий раз. Врачи принимали пациенток около двух часов.

Туберкулиновая проба делается дважды в год, поголовно всем коровам, а их в Мурманской области около 6 тысяч.

Сейчас на предприятии горячий сезон. Идет заготовка силоса на долгую зиму. В день коровы дают 16 тонн молока. И это отличный показатель для северных буренок.

Главный ветеринарный врач совхоза "Полярная звезда" Любовь Татарчук: "С кормлением у нас все замечательно - сено, сеннаж, комбикорм, жом, жмых, все полностью, в полном объеме. Вы сами видите, коровки сытые, лежат довольные. Поэтому лето прожили хорошо. У нас прошли отёлы, почти по сто голов телилось каждый месяц".

По данным специалистов, Мурманская область благополучна по инфекционным особо опасным болезням животных. Буквально неделю назад в хозяйстве прошел забор крови на лейкоз и бруцеллёз. Коровы здоровы. В "Полярную звезду" ветеринары вернутся ровной через 72 часа, чтобы проверить реакцию рогатых на препарат. За десятки лет ни одного случая туберкулеза рогатых в регионе не выявлено.







