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16.08.2017 18:25

В Мурманске подвели итоги регионального этапа творческого конкурса "Энергичные люди - 2017". Сразу два диплома первой степени - у нашей телекомпании

Татьяна Нестерова.

Сегодня в Мурманске подвели итоги регионального этапа творческого конкурса "Энергичные люди - 2017" на лучшее освещение темы развития атомной энергетики в СМИ. В этом году представлено пять номинаций. Каждая из них - возможность для авторов проявить свои профессиональные навыки в рассказе об уникальной отрасли и её специалистах. Победителями в номинации "Ликбез про АЭС" стали журналист Елена Сивонен, оператор Алексей Набокин и режиссер Роман Гуменюк. А в номинации "Среда обитания" - "Пустыня за Полярным кругом" 1 место у корреспондента Ильи Комлева, оператора Алексея Чернышева и режиссера Владимира Никитина.
Корреспондент ГТРК "Мурман" Илья Комлев: "Я очень надеюсь, что эта программа хоть немножко поможет людям, которые действительно пытаются решить эту проблему - остановить наступление песков в поселке Кузомень".  
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