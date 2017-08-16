Спасение утопающего - дело рук... мурманских моряков. Яркий пример смелости и человеческого неравнодушия северян

Елена Дмитриева.

Поступок настоящего человека. Мурманские моряки спасли щенка, который упал в воды Кольского залива. Не раздумывая ни минуты они бросились на помощь бедному четвероногому. Спасательная операция оказалась не из простых, да и сам утопающий оказался с характером.

О чудесном спасении упавшего в воду щенка мы узнали из сообщения в одной из социальных сетей. "Подвиг, о котором стоит рассказать. Молодой пес-дворняжка упал в воду, а выбраться не смог. Прибежали мурманские моряки с соседнего судна и без лишних раздумий спрыгнули в воду на помощь к собачке. Было непросто, но в результате тремя командами с трех судов молодого кусаку-щенка подняли на материк. Без отваги мурманских ребят было бы не справиться" - делает вывод автор сообщения. Нам повезло - на фотографии друзья узнали одного из участников спасательной операции - Александра Михайловича Бардовского, старшего механика буксира "Безотказный".

Старший механик - сменный помощник капитана буксира "Безотказный" Александр Бардовский: "Не одни на "Безотказном" такие неравнодушные. Ребят много, кто услышал. Сразу толпа сбежалась. И общими усилиями выудили бедолагу из воды".

Александр Бардовский - один из старейших работников портофлота. За плечами 30 лет безупречной службы. Человек надежный, ответственный и… безотказный, говорят про него коллеги.

Старший механик - сменный помощник капитана буксира "Безотказный" Александр Бардовский: "Просто работа на буксире не сидячая, постоянно в движении. Ну и мне нравится такая беспокойная работа".

Беспокойная - это точно. Особенно, когда приходится ещё и спасать всякую живность. На счёту Александра Михайловича, к слову, уже три спасённых из вод Кольского залива собаки и один кот.

Матрос катера "Передовой" Вячеслав Аблажей: "Человеческая доброта есть в каждом, я уверен. И это распространяется и на животных тоже. Если бы чайка была подбитая, кормили бы, спасли бы и чайку".

Похоже, животные - и не только сухопутные - чувствуют это. С виду суровые моряки, на самом деле - люди с большим сердцем и прекрасной душой. Когда мы снимали этот сюжет, в бухту приплыл тюлень и с удовольствием, никого не опасаясь, демонстрировал нам свою тюленью грацию. Ну а что же спасённый пес? Убежал, смеются моряки, только его и видели, даже спасибо не сказал. Близко к воде он теперь на всякий случай не подходит. Наблюдает за своими спасителями с безопасного расстояния.







