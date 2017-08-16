Военнослужащие Северного флота приняли участие в фестивале спорта

Военнослужащие Северного флота приняли участие во Всероссийском Дне физкультурника. Праздник, который с каждым годом становится все более популярным, широко отмечался на всех объединениях Северного флота.

Рядовой и офицерский состав вместе с гражданским персоналом и членами семей участвовали в кроссах на различные дистанции, легкоатлетических эстафетах, сражались в мини-футбольных и волейбольных баталиях, состязались в настольном теннисе, перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки.

Наибольший интерес среди участников спортивно-массовых мероприятий вызвали силовые виды спорта – гиревой спорт, армрестлинг, толкание ядра, русский жим. А представители Беломорской военно-морской базы Северного флота продемонстрировали свои способности в такой богатырской забаве, как метание гири 16 кг.

Больше всего участников в ходе Дня физкультурника было среди представителей армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ и армейского корпуса СФ. Отдельным спортсменам этих объединений удалось выполнить нормативы на сдачу 2-го и 3-го спортивных разрядов.

В Дне физкультурника также активное участие приняли Кольская флотилия разнородных сил и подводные силы Северного флота.



/ПРЕСС – СЛУЖБА СЕВЕРНОГО ФЛОТА/