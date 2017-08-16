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16.08.2017 17:45

Мурманский филиал РТРС извещает о возможных плановых отключениях телевизионных и радиовещательных передатчиков

Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр извещает, что в период с 17 по 21 августа (один день за исключением выходных) в связи с проведением плановых работ по обследованию антенно-мачтового сооружения в Мурманске и прилегающих населенных пунктах возможны отключения вещания телевизионных и радиовещательных передатчиков: «Первый канал», «Россия-1 + Мурман», «Россия Культура», «НТВ», «5 канал», «Матч ТВ», «Звезда», «ТВ-Центр», «Че», «Дисней», «ТВ-21 + СТС», 1 мультиплекс, 2 мультиплекс, «Радио России+Мурман», «Маяк», «Наше радио», «Пауэр Хит Радио», «Дорожное радио», «Звезда».

Отключения возможны с 9 до 16 часов.

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