В городах Мурманской области готовятся ко Дню флага России

Любовь Дубова.

22 августа - День российского флага - в Мончегорске встретят флешмобом "Россия, вперед!". Через весь город по проспекту Металлургов пронесут 7-метровый триколор. Чтобы акция получилась красочной и запоминающейся, всех участников просят постараться надеть одежду синего, белого или красного цветов. Присоединиться может любой желающий. Жителей Колы в этот день также приглашают на флешмоб. На площади возле Кольского районного центра культуры выступят творческие коллективы. А гости праздника вместе исполнят государственный гимн Российской Федерации.







