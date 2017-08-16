Завтра в Мурманске закрываются детские оздоровительные лагеря при школах

Любовь Дубова.

В августе они работали на трех площадках в каждом округе столицы Заполярья. Одну из них, шестую гимназию, сегодня посетили депутаты. Здесь отдыхают 120 северян. К обеду они как раз вернулись с выездных мероприятий. У каждого отряда своя насыщенная программа. Это экскурсии, походы в кино и спортивные состязания.

Полина Ложкина: "Очень мне понравилось, когда мы ехали в купальню или в кино. Или в библиотеку, например".

Кирилл Бушменев: "Мне больше всего понравилось, как мы ходили сегодня в ДК имени Кирова. Нам всегда делают очень интересные программы".

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Лимонов: "Конечно, для детей посещение лагерей полезно с разных сторон, потому что они здесь не только отдыхают, занимаются физкультурой, но у них есть определенный режим дня, что важно перед первым сентября, чтобы не выбиваться из режима".

Особое внимание в летних лагерях к питанию ребят. В полноценном меню не только обязательные каши и супы, но и вкусные десерты - сладости, йогурты и сезонные фрукты. Всего во время каникул в площадки для отдыха превратились 13 школ города. Их посещали 1740 детей. В среднем каждая смена длилась 24 дня.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Видите, дети довольны, мы их спрашивали, мне кажется - им очень нравится. А если учитывать, что ситуация порой такая, что люди не все могут выехать и вывезти детей, это самое то, что нужно родителям. Потому что это минимальные суммы, которые платятся - чуть больше тысячи рублей за 24 дня, дети получают полноценный отдых".







