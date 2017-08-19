"Кванториум". Масштабное событие в Мурманской области. Скоро открытие детского технопарка

Детский технопарк «Кванториум»- это новый российский формат дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Цель детского технопарка – возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России. На базе технопарка в Мурманске будут работать 5 инновационных направлений:



РОБОКВАНТУМ;

БИОКВАНТУМ;

ГЕОКВАНТУМ;

IT-КВАНТУМ;

ПРОМДИЗАЙН.



На каждом из направлений для Вас будут работать лучше педагоги Мурманской области, имеющие ученые степени и звания. Наши педагоги уже добились успехов со своими воспитанниками на всероссийском и мировом уровне!



Наши учителя будут примером для Ваших детей! Имена педагогов Вы узнаете уже очень скоро, следите за новостями.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/