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16.08.2017 13:55

Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья провели «Урок безопасности» для людей с ограниченными возможностями

Мероприятие прошло по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Валентины Кисляковой. Валентина Михайловна пригласила в гости в Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» сотрудников дорожной полиции, чтобы они рассказали о своей работе и правилах безопасного поведения на дороге людям с ограниченными возможностями.

Помещение клуба «Надежда» на время превратилось в «выездной» музей ГАИ-ГИБДД. Автоинспекторы рассказали историю основания службы Госавтоинспекции Заполярья и принесли с собой экспонаты музея «ГАИ-ГИБДД», которые все желающие смогли примерить, чтобы представить себя сотрудником полиции. Также к дверям клуба  подъехал специальный патрульный автомобиль, в который можно было присесть и посмотреть, чем оснащен современный автомобиль ГИБДД.

Полицейские напомнили основные правила дорожного движения и подробно рассказали об опасных дорожных ситуациях, а также о мерах безопасности на улицах и дорогах. Кроме того, автоинспекторы рассказали участникам встречи о применении светоотражающих элементов, благодаря которым пешеход становится заметным в вечернее и ночное время, и вручили всем специальные брелки. Присутствующих, являющихся как пешеходами, так и водителями, не оставила равнодушными ситуации, происходящие на дорогах, каждый смог задать инспекторам интересующий его вопрос.

Люди с ограниченной возможностью  – это особая категория участников дорожного движения, требующая пристального внимания.

Госавтоинспекция региона призывает граждан быть более внимательными к людям с ограниченными возможностями и в случае необходимости оказывать им помощь при переходе проезжей части дороги.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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