"Атомный сон" в Кадалакше. Страйкболисты провели на юге области военно-тактическую игру

"Атомный сон" в Кандалакше. Масштабная военно-тактическая игра проводилась на юге области впервые и собрала около 200 страйкболистов из Мурманской области и Санкт-Петербурга. По сценарию, действие проходило в постапокалиптическом мире, разделенном на два противоборствующих лагеря.

Люди в камуфляже, довольно реалистичные автоматы и винтовки, непонятные позывные по рации. Нет, это не военные учения, как могло показаться на первый взгляд, а военно-тактическая игра страйкбол. В Кандалакше мероприятие такого масштаба проводилось впервые и собрало около 200 участников из всех городов региона и из Санкт-Петербурга.

Участник игры "Атомный сон-4" (г. Мурманск) Максим Белов: "Приятное мероприятие, это интересно, это активно, это всегда что-то новое".

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "Как только обращение к нам поступило - с просьбой о помощи в организации данного мероприятия, мы не могли отказать, так как понимаем, что это может стать еще одним регулярным знаковым мероприятием для Кандалакши и Кандалакшского района".

На этот раз, по задумке организаторов, действие игры проходило в так называем пост апокалиптическом мире, условно разделенном на два противоборствующих лагеря. Одну сторону представляла команда "ХАОС", другую – "37 Полк".

Председатель общественной организации "Страйкбольный клуб "Норд" (г. Мончегорск) Максим Лагутин: "Мы старались добавить сюда элемент какого-то погружения в другую реальность, чтобы игрокам было это интереснее, то есть у нас здесь помимо двух антагонистов сторон есть еще стороны, которые создают некий игровой геймплей и игровой движ. Та сторона, которая выполнит больше миссий, сделает это быстрее, качественнее, та в общем смысле и победит".

Главный принцип игры – честность каждого участника. Ведь объективно определить поражение игрока практически невозможно. В отличие от того же пейнтбола, где фактором поражения становится краска на одежде, в страйкболе используются пластиковые пульки. Полигон общей площадью в несколько квадратных километров разделен на несколько игровых зон, где были заранее оборудованы укрепления, штабы, игровые бары. По требованию принимающей стороны и для обеспечения противопожарной обстановки установлен пожарный щит, уложены мешки с песком. А кроме этого в наличии – даже тюрьма для "пленных".

Весь игровой процесс рассчитан на 22 часа игры в режиме "нон-стоп". Затем подводятся итоги. В этом году более удачливыми оказалась сторона команды "ХАОС". Ну, а у проигравшей стороны есть все шансы на реванш уже на пятой, юбилейной игре. Предполагается, что она пройдет ровно через год и не исключено, что местом ее проведения вновь станет Кандалакша.