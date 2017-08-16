Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провел выездное совещание по выбору участков по ремонту объектов улично-дорожной сети на проспекте Кольском

Наталия Бурдина.

В Мурманске дополнительно отремонтирую еще несколько участков дорог — от улицы Копытова до переулка Якорного. Работы там начнутся буквально на днях. Это решение принято сегодня руководством города. Глава администрации областного центра Андрей Сысоев вместе с профильными специалистами осмотрели объекты в рамках выездного совещания. К примеру, на проспекте Кольском выявлена большая колейность. Этот участок на Кольском обновят по принципу "ремонт большими картами".

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Многочисленные нарушения верхнего слоя. Возникли в результате, двухлетней интенсивной эксплуатации грузовым транспортом, который строил нашу городскую объездную дорогу, ну, в следствие чего, асфальт немножечко просел. 16:18 Сложность в том, что вот в самой колейности остается снег, потом намерзает и это влияет на безопасность дорожного движения очень сильно".

Кстати, этим летом на проспекте уже обновлены два участка общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. От Кирова до Пономарева и от Кольского-27 до Морской. И эти объекты стояли в списке первоочередных. Что касается дороги в районе переулка Якорного, то ее приведут в порядок за счет сэкономленных в рамках ремонтной кампании средств.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы хорошо понимаем, что в результате конкурсных процедур у нас появятся дополнительные средства и, могу сказать, что для нас сегодня вот этот участок дороги - он не был новостью. Мы понимали, что у нас появятся дополнительные средства, нужно просто будет конкретизировать те участки, вот, обратите внимание, сегодня до метра так карта, которую мы рассматривали, проработаны участки дорог, которые нужно будет выполнить".



