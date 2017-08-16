В Мурманске после ремонта открыли детскую поликлинику №5

Анастасия Ярославская.

Сегодня в Мурманске после ремонта открылась детская поликлиника №5. На ремонт и мебель из регионального бюджета ей выделили 3,5 млн рублей. Дизайн медики выбирали сами - остановились на необычно ярком, потому переживали - успеют ли в срок. И понравится ли? Сегодня облегченно выдохнули - обновленную входную группу и гости, и пациенты единогласно оценили высоко - получилось современно, нарядно, удобно. В рамках проекта "Доброжелательная поликлиника" в помощь теперь регистратура нового формата и более эффективная система маршрутизации.

Главный врач детской поликлиники №5 г. Мурманска Любовь Абрамченкова: "Маленьких холл был - здесь был аптечный киоск, гардероб сюда был подвинут - мы сделали пошире, проект "Открытая регистратура". Главное, что и я рада, и должны радоваться дети, родители, правильно? Что так красиво получилось у нас все".

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Мне очень хочется надеяться, что наши маленькие посетители будут сюда приходить с удовольствием, им будет удобно, у них будет хорошее настроение, потому что все радужно, все красиво, все по-детски, все замечательно, и очень надеюсь, что у нас хватит сил и средств со временем все наши учреждения здравоохранения привести в такой достойный вид".

Проект "Открытая регистратура" по всей стране стал обязательным только с июля. И Мурманская область здесь в числе лидеров - в десятке пилотных регионов его внедрением занимается третий год. К единому стандарту приведена уже большая часть поликлиник. Прогноз профильного министра - в следующем году можно будет ставить точку.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "По области у нас в Апатитах и Кировске взрослые поликлиники мы полностью завершили, в Мончегорске мы сделали. Вот сейчас еду в Оленегорск смотреть - к сентябрю мы тоже ее внедрим. Я думаю, что и в худшем варианте все, что мы задумали, мы все равно в следующем году сделаем, потому что не так много осталось".





