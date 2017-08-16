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16.08.2017 17:00

В Кольском районе полицейскими установлен подозреваемый в краже опоры ЛЭП

В полицию Кольского района в конце июля текущего года обратилось руководство энергетической компании с заявлением о краже принадлежащей предприятию деревянной опоры линии электропередач.

Неизвестное лицо путем свободного доступа похитило опору в районе автоподъезда к ГЭС-16 пос. Туманный. Ущерб, причиненный предприятию, составил свыше 11,8 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции пос. Туманный в рамках работы по заявлению в ходе розыскных мероприятий установил, что к хищению может быть причастен ранее не судимый житель Туманного 1968 года рождения. Во время проверки информации участковый обнаружил по месту жительства мужчины во дворе похищенную опору, которую мужчина намеревался распилить. Похищенная опора изъята в ходе осмотра места происшествия.

По факту дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по Кольскому району)
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