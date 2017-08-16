Швеция принимает Всемирный конгресс оленеводов. Мурманскую область на мероприятии представляет председатель семейной родовой общины коренного малочисленного народа саами Максим Васильев

Сегодня в городе Йокмокк начал работу VI Всемирный конгресс оленеводов, в котором принимают участие члены совета Ассоциации «Оленеводы мира», представители государственных и международных организаций по управлению оленеводством, специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений. Конгресс будет работать до 20 августа.



Мурманскую область на мероприятии представляет член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области, председатель семейной родовой общины коренного малочисленного народа саами «Самь нурр пулдэгк» («Саамское молодое поколение») Максим Васильев.



В рамках мероприятия пройдут семинары на такие темы как «Здоровье человека и животных», «Биоразнообразие, изменение климата и охраняемые территории», «Образование и наука», «Кулинарные традиции, культура питания и молодежь», «Оленеводство в таежных регионах», «Изменения в землепользовании и фрагментация земель».



Также для участников конгресса запланированы культурные и спортивные мероприятия – 18 августа откроется выставка детских рисунков «Дети в оленеводстве – 2017», а 19 августа пройдет чемпионат мира по метанию аркана.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/