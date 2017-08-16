Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Полярных Зорях

16 августа 2017 года в 08 час. 36 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 500 м от дома № 4-а, ГЭК 9. В результате пожара обгорело деревянное перекрытие потолка на площади 3 кв. м., потолок закопчен на всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (6 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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