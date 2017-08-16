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16.08.2017 16:15

«Легенды Мончегорска». Полицейские приняли участие в квесте

В минувшие выходные в Мончегорске прошел первый квест из серии «Легенды Мончегорска»,  посвященный 80-летию города. Участие в игре приняли 25 команд.

В состав команды мончегорского отдела полиции «Вежливые люди» вошли начальник штаба Ульяна Патрина, старший следователь Ольга Травинина, специалист отдела кадров Анна Сумина, полицейский ОВ ППС Алексей Харичкин и инспектор по ООП Борис Ли.

По замыслу организаторов, участники квеста с саамским колоритом должны были «собрать» золотые монеты, пройти семь игровых станций и найти загадочные символы. Национального колорита добавил шаман, которому нужно было принести дары, а также пообщаться с чахкли и отгадывать загадки неуловимых сайвоков.

Квест начался с общения с шаманом, который поведал легенды Кольского полуострова, после чего вручил командам первые конверты с заданиями. Дальнейшие инструкции они получали уже от других сказочных персонажей после выполнения определенных заданий. Например, чахкли требовал «золотые монеты», «рассыпанные» по центральной площади Мончегорска.

По правилам квеста, при прохождении этапов нельзя было пользоваться транспортом. Подсказки можно было искать в сети Интернет, так как задания квеста были связаны с историей города металлургов. В результате участники квеста прошли пешком практически через весь город.

Команда полицейских успешно выполнила все задания. Результаты игры организаторы пообещали объявить позже. Но уже сейчас сотрудники полиции уверены, что главная цель мероприятия – знакомство с историей города, получение хорошего настроения и позитива – командой «Вежливые люди» выполнены в полном объеме.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)
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