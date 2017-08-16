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16.08.2017 15:45

В Мурманской области в отношении молодого человека, уклонявшегося от призыва на военную службу, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 21–летнего жителя города Мончегорска Мурманской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По данным следствия, молодой человек в ходе призывной кампании весеннего периода 2017 года получил лично под роспись повестки о необходимости прибыть в военный комиссариат города Мончегорска Мурманской области для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако по повесткам призывник не прибыл, уважительных причин своего не прибытия в военкомат не представил. Законных оснований для освобождения от прохождения военной службы у призывника не имелось.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.  Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 2-х лет лишения свободы.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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