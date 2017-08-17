Сегодня свой день рождения отмечает директор областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина

Сегодня - 17 августа - отмечает день рождения директор областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина. В 1987 году она возглавила отдел культуры администрации Мурманска. С ее непосредственным участием были открыты музыкальная школа в Первомайском районе, Детский театральный центр, построена школа искусств в Росте, начато обустройство парковой зоны на Семеновском озере и перепрофилирование городских библиотек в «интеллект-центры». По ее инициативе в Мурманске несколько лет проводились международные джазовые фестивали, она стала одним из главных организаторов фестиваля исполнительского искусства «Музыкальное приношение». С декабря 2009 года Виктория Чачина – директор Мурманской областной филармонии. С Викторией Владиславовной встретилась наш корреспондент Алёна Ермоленко.

