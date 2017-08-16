Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Мурманске изъяли боеприпасы

Сотрудникам отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по г.Мурманску поступила информация о том, что у жителя Октябрьского района г.Мурманска находятся два гладкоствольных ружья «ИЖ-91» и «ИЖ-27» 12 калибра, которые необходимо изъять и передать на ответственное хранение в подразделение полиции.

В ходе проведения процедуры изъятия, в сейфе, где хранились ружья, были обнаружены боеприпасы, неподходящие под данный вид оружия. По предварительным данным, с места происшествия были изъяты: 11 патронов калибра 5,6мм, 2 патрона 9мм, 1 патрон 7,62мм и 1 патрон 5,54мм.

По данному факту сотрудниками полиции назначены необходимые экспертизы, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/