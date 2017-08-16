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16.08.2017 15:15

В Мурманской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

На территории Мурманской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Основной задачей мероприятия было выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

За две недели проведения мероприятия было выявлено 2553 фактов нарушения ПДД. Наиболее часто водители пренебрегали соблюдением скоростного режима – инспекторами ГИБДД Заполярья зафиксировано более 1000 случаев превышения разрешенной скорости. За выезд на «встречку» к ответственности было привлечено 188 человек, 6 из которых совершили это нарушение повторно.

Чаще всего автолюбители нарушали Правила дорожного движения в Кольском и Североморском районах, а также в пределах региональной столицы – на этих территориях выявлено 777, 282 и 247 фактов несоблюдения ПДД соответственно.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает водителям, что выезд на встречную полосу движения – одна из основных причин наиболее серьезных ДТП. Лобовое столкновение с движущейся машиной чаще всего приводит к гибели и водителей, и пассажиров транспортного средства. Совершайте обгоны только в разрешенных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности этого маневра как для вас, так и для прочих участников дорожного движения.

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/

 
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