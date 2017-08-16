Минтранс России планирует ввести новые правила для междугородних автобусных перевозок

О том, как это будет работать и почему законы и поправки принимают только после резонансных ДТП, "Известиям" рассказал заместитель министра транспорта Николай Асаул. По словам собеседника введение обязательного лицензирования для всех категорий перевозчиков позволит гарантировать пассажирам безопасность на всем маршруте, автобусы с детьми получат желтый проблесковый маячок, а требования к стажу их водителей будут ужесточены.

Основное отличие лицензирования от действующего сейчас уведомительного порядка в том, что до получения лицензии нужно будет подтвердить соблюдение требований по безопасности. Еще одно существенное преимущество — возможность приостановить деятельность до устранения нарушений. К перевозчику планируют предъявлять определенные требования. Наличие помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, в том числе для проведения обязательного предрейсового контроля техсостояния автотранспорта. Отдельной строкой - соблюдение требований по организации медицинского осмотра водителей до и после рейса, наличие тахографов, отсутствие переработок, поскольку усталость водителя — одна из самых частых причин аварий.

Кроме того будут введены дополнительные требования к перевозкам несовершеннолетних. Совместно с МВД и туристическим сообществом подготовлен пакет поправок в правила перевозки детей, утвержденные постановлением правительства № 1177. Одно из предложений - наличие проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. По просьбе турфирмбудет добавлена норма, разрешающая находиться в автобусе не только сопровождающим, но и сотруднику турфирмы, если у него есть документы, подтверждающие, что он работает в компании, организовавшей поездку. Ужесточаются требования к стажу водителя. В новых правилах он обязан иметь непрерывный стаж не менее 12 месяцев за последний год.

Если пакет поправок примут в этом году, он вступит в силу в середине следующего года, чтобы все участники рынка смогли подготовиться.







