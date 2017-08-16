В Кольском районе сотрудники Росгвардии задержали двух молодых рецидивистов, ограбивших пенсионерку

В отдел полиции по Кольскому району обратилась жительница поселка Кильдинстрой, которая рассказала, что у нее по месту жительства открыто похитили паспорт, денежные средства и продукты питания.

Сотрудниками полиции было установлено, что к грабежу могут быть причастны неработающие и ранее судимые молодые люди 1996 и 1997 годов рождения, проживающие в поселке Кильдинстрой. Информация о розыске была передана всем наружным нарядам Росгвардии и полиции.

Вечером в ходе разыскных мероприятий сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Кольскому району оба подозреваемых были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.





/Управление Росгвардии по Мурманской области/