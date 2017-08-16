Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.08.2017 15:00

В Кольском районе сотрудники Росгвардии задержали двух молодых рецидивистов, ограбивших пенсионерку

 В отдел полиции по Кольскому району обратилась жительница поселка Кильдинстрой, которая рассказала, что у нее по месту жительства открыто похитили паспорт, денежные средства и продукты питания.
Сотрудниками полиции было установлено, что к грабежу могут быть причастны неработающие и ранее судимые молодые люди 1996 и 1997 годов рождения, проживающие в поселке Кильдинстрой. Информация о розыске была передана всем наружным нарядам Росгвардии и полиции.
Вечером в ходе разыскных мероприятий сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Кольскому району оба подозреваемых были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время сотрудниками полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.


/Управление Росгвардии по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.