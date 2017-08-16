Для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца студентам необходимо подтвердить факт очного обучения

Отделение Пенсионного Фонда РФ по Мурманской области перед началом нового учебного года напоминает студентам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, что при достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт очного обучения.



Для этого необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту жительства справку из учебного заведения о факте очного обучения.



Справку достаточно принести один раз в начале обучения. В ней должна содержаться следующая информация: ФИО обучающегося (полностью), дата рождения, наименование и статус образовательного учреждения, сведения об обучении по очной форме, срок обучения (начало и окончание). Также должно быть указано основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение). Кроме того, на справке должны стоять печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой, угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и регистрационный номер.



При подтверждении факта очного обучения пенсия будет выплачиваться до достижения учащимся 23 лет. При отчислении из учебного заведения или при переводе на заочное или вечернее отделение, необходимо также своевременно сообщить об этом в территориальный орган ПФР.







/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /



