Только заявление в суд побудило мурманчанина погасить задолженности по штрафам ГИБДД

В отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска на исполнении находилось 23 исполнительных производств в отношении мурманчанина о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД (за превышение установленного скоростного режима) на общую сумму 45 тысяч рублей.

Должник длительное время уклонялся от уплаты задолженности. Требования судебного пристава о явке он игнорировал. Судебным приставом были направлены в Октябрьский районный суд г. Мурманска заявления об установлении должнику временного ограничения пользования специальным правом на управление автотранспортным средством и временного ограничения права выезда за пределы РФ. Вышеуказанные заявления были направлены и в адрес самого должника.

Через несколько дней должник явился к судебному приставу и попросил отозвать направленные в суд заявления, т. к. это негативно отразится на его работе. Судебным приставом было разъяснено, что заявления будут отозваны из суда только в случае полной оплаты задолженности по штрафам.

В результате, в этот же день должник погасил задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/