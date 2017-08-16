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16.08.2017 13:30

Только заявление в суд побудило мурманчанина погасить задолженности по штрафам ГИБДД

В отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска на исполнении находилось 23 исполнительных производств в отношении мурманчанина о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД (за превышение установленного скоростного режима) на общую сумму 45 тысяч рублей.
Должник длительное время уклонялся от уплаты задолженности. Требования судебного пристава о явке он игнорировал. Судебным приставом были направлены в Октябрьский районный суд г. Мурманска заявления об установлении должнику временного ограничения пользования специальным правом на управление автотранспортным средством и временного ограничения права выезда за пределы РФ. Вышеуказанные заявления были направлены и в адрес самого должника.
Через несколько дней должник явился к судебному приставу и попросил   отозвать направленные в суд заявления, т. к. это негативно отразится на его работе. Судебным приставом было разъяснено, что заявления будут отозваны из суда только в случае полной оплаты задолженности по штрафам.
В результате, в этот же день должник погасил задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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