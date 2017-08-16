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16.08.2017 13:00

В Мурманской области направлено в суд уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр

Прокуратурой города Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Поддячей Евгении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ.

По версии органа предварительного расследования Поддячая Евгения в ноябре 2016 года в городе Оленегорске незаконно проводила азартные игры вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет до момента пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками МО МВД России «Оленегорский».

Свою вину женщина признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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