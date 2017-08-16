Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.08.2017 10:25

На Северном флоте в ходе учения спасли условно аварийный корабль

На Северном флоте состоялось учение по оказанию помощи аварийному кораблю. Учение прошло в губе Грязная Кольского залива. В нём приняли участие корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда обеспечения вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда СФ, а также экипаж вертолёта Ка-27ПС авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО.
По легенде учения на малом ракетном корабле «Рассвет» произошел пожар, с которым личному составу не удалось справиться. Был подан сигнал бедствия и в район аварии выдвинулись дежурные силы поисково-спасательного обеспечения. Первым на место прибыл вертолёт, экипаж которого сообщил точные координаты аварийного корабля и поднял на борт из воды личный состав при помощи лебёдки.
Для тушения пожара, обследования корпуса аварийного корабля и его буксировки к МРК «Рассвет» подошли пожарный катер ПЖК-2055, многофункциональный спасательный катер «Спасатель Кононенко» и буксир «Виктор Тихонов». Их экипажи помогли ликвидировать пожар, откачать воду из затопленных помещений, провести их разведку и осмотр повреждений, полученных при аварии, а также подготовить корабль к буксировке.
После доставки МРК «Рассвет» на буксире в пункт маневренного базирования к борту плавучей мастерской, её специалисты сразу приступили к ремонту повреждённых пожаром внешних конструкций корабля. Тем временем, водолазы провели осмотр подводной части корпуса МРК и винторулевой группы. Для подводного мониторинга был использован необитаемый дистанционно управляемый аппарат «Марлин-350».
В общей сложности учение заняло около 2-х часов. В его процессе основное внимание было уделено слаженности совместных действий экипажей при оказании помощи условно аварийному кораблю.

/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.