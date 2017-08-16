На Северном флоте в ходе учения спасли условно аварийный корабль

На Северном флоте состоялось учение по оказанию помощи аварийному кораблю. Учение прошло в губе Грязная Кольского залива. В нём приняли участие корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда обеспечения вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда СФ, а также экипаж вертолёта Ка-27ПС авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО.

По легенде учения на малом ракетном корабле «Рассвет» произошел пожар, с которым личному составу не удалось справиться. Был подан сигнал бедствия и в район аварии выдвинулись дежурные силы поисково-спасательного обеспечения. Первым на место прибыл вертолёт, экипаж которого сообщил точные координаты аварийного корабля и поднял на борт из воды личный состав при помощи лебёдки.

Для тушения пожара, обследования корпуса аварийного корабля и его буксировки к МРК «Рассвет» подошли пожарный катер ПЖК-2055, многофункциональный спасательный катер «Спасатель Кононенко» и буксир «Виктор Тихонов». Их экипажи помогли ликвидировать пожар, откачать воду из затопленных помещений, провести их разведку и осмотр повреждений, полученных при аварии, а также подготовить корабль к буксировке.

После доставки МРК «Рассвет» на буксире в пункт маневренного базирования к борту плавучей мастерской, её специалисты сразу приступили к ремонту повреждённых пожаром внешних конструкций корабля. Тем временем, водолазы провели осмотр подводной части корпуса МРК и винторулевой группы. Для подводного мониторинга был использован необитаемый дистанционно управляемый аппарат «Марлин-350».

В общей сложности учение заняло около 2-х часов. В его процессе основное внимание было уделено слаженности совместных действий экипажей при оказании помощи условно аварийному кораблю.



/Пресс-служба Северного флота/