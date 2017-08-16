Областной краеведческий музей приглашает на демонстрацию учебных интерактивных программ "Природа Мурманской области" и "История Мурманска"

26 августа в Мурманском областном краеведческом музее в 14.00 и 16.00 состоятся демонстрации учебных интерактивных программ "Природа Мурманской области" и "История Мурманска".

Учебные интерактивные программы познакомят посетителей с природой Кольского полуострова и вековой историей столицы Кольского Заполярья – городе-герое Мурманске. После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания, пройдя специальное интерактивное приложение, которое будет интересно как детям, так и взрослым.



/Мурманский областной краеведческий музей/