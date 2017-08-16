В региональном УФСИН подвели итоги первого этапа Конкурса детско-юношеского стихотворного произведения и рисунка антикоррупционной направленности

Конкурс проводился среди детей и близких родственников работников УФСИН по двум возрастным категориям: от 8 до 12 лет и от 13 до 17 лет.

К участию в Конкурсе принимались авторские работы антикоррупционной направленности, ранее не премированные, не выставленные и не опубликованные. Всего на суд жюри было представлено 10 работ.

При определении призёров и победителей конкурсная комиссия учитывала оригинальность, доступность понимания основной идеи, а также степень эмоционального и воспитательного воздействия.

Победителями конкурса в номинации «Рисунок антикоррупционной направленности» стали:

в возрастной категории от 8 до 12 лет:

1 место - Арина Рубан;

2 место –Вячеслав Шибаев;

3 место- Алина Ковалёва.

в возрастной категории от 13 до 17 лет:

1 место - Александр Цабак;

2 место - Дарья Матросова;

3 место – Евгений Борзенков.

В номинации «Стихотворное произведение антикоррупционной направленности» был определён только один победитель в возрастной группе

от 8 до 12 лет. Им стала Анна Кулавская со стихотворением «Победим коррупцию!»

Все участники творческого состязания были отмечены Дипломами различных степеней. Работы победителей примут участие во втором этапе Конкурса, который пройдет во ФСИН России с 2 сентября по 15 октября.





/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/