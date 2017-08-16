Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.08.2017 10:10

Прокуратурой города Кировска принимаются меры реагирования в связи с незаконным уничтожением лесов

Прокуратурой города Кировска проведена проверка по информации, ранее опубликованной в средствах массовой информации, о самовольном занятии и совершении незаконной вырубки лесных участков, расположенных на территории муниципального образования город Кировск.

По результатам проверки установлено, что в районе н.п. Коашва г. Кировска в отсутствие специального разрешения на протяжении 2700 метров произведены работы по расширению существующей лесной дороги с использованием тяжелой техники путем уничтожения прилегающих к дороге лесных насаждений. Общая площадь самовольно занятого лесного участка составила более 2 гектар. Предварительный ущерб от незаконного уничтожения лесных насаждений составил более 1 400 млн. рублей.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города Кировска порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вынесено постановление о направлении материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.

Кроме того, прокуратурой города Кировска в настоящее время рассматривается вопрос о взыскании причинённого ущерба, причинённого государству, в судебном порядке.

Надзор за соблюдением природоохранного законодательства находится на особом контроле прокурора города.

/ Прокуратура Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.