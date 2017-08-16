Апатитчане примут участие в Чемпионате и Первенстве Европы по авиамодельному спорту в Польше

В Польше с 20 по 25 августа 2017 пройдет Чемпионат и Первенство Европы по авиамодельному спорту, в котором примут участие в составе сборной команды России учащиеся объединения «Авиамодельный спорт» МБУДО ДДТ им.академика А.Е.Ферсмана города Апатиты Константин Громов, Матвей Дощинский, Валерий Баранников и их педагог Иванов Сергей Борисович. Часть финансирования (перелет в Польшу) взяла на себя Федерация авиамодельного спорта России, остальные расходы – за счет средств родителей.



/Управление образования администрации города Апатиты /