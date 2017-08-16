Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.08.2017 10:45

В Заполярье устроят День дворового спорта

Любовь Дубова.


18 августа в рамках акции "Всероссийский день дворового спорта" в городском парке города Кола на проспекте Защитников Заполярья состоится семейный праздник "Игры нашего двора". В программе любимые многими поколениями "Резиночки", "Классики" и "Пятнашки". А также веселая зарядка и эстафета.
Акция "Всероссийский день дворового спорта" впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Всех, кто помнит и любит дворовые игры своего детства, кто хочет поделиться секретами побед в "Классики" или дать мастер-класс по прыжкам в "Резиночки" новому поколению приглашают принять участие!  


Начало мероприятия в 14:00.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.