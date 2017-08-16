В Заполярье устроят День дворового спорта

Любовь Дубова.



18 августа в рамках акции "Всероссийский день дворового спорта" в городском парке города Кола на проспекте Защитников Заполярья состоится семейный праздник "Игры нашего двора". В программе любимые многими поколениями "Резиночки", "Классики" и "Пятнашки". А также веселая зарядка и эстафета.

Акция "Всероссийский день дворового спорта" впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Всех, кто помнит и любит дворовые игры своего детства, кто хочет поделиться секретами побед в "Классики" или дать мастер-класс по прыжкам в "Резиночки" новому поколению приглашают принять участие!



Начало мероприятия в 14:00.