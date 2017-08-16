С 16 августа кандалакшский бассейн возобновляет свою работу после технологического перерыва, который длился 2 месяца. За это время на объекте проведены необходимые мероприятия по обслуживанию оборудования, плановая санитарная обработка чаши бассейна и вспомогательных помещений. Системы отопления и вентиляции, состояние микроклимата проверены на соответствие санитарным нормам и правилам эксплуатации. Режим работы бассейна пока останется прежним. Изменения планируются с 1 сентября. О них будет сообщено заранее.





/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/