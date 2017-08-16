В текущем году по вине нетрезвых водителей в Кольском районе произошло 4 дорожно-транспортных происшествия

По данным ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району, в текущем году на территории района произошло 44 ДТП, в которых пострадали 40 человек, из них 4 ребенка. Шесть жителей Заполярья в результате ДТП погибли.



Сотрудниками ГИБДД продолжается работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В ходе рейдов в текущем году дорожными полицейскими установлен 161 нетрезвый водитель. 25 из них сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.



Общественную опасность нетрезвых водителей на дороге подтверждает статистика. По вине таких водителей в этом году только в Кольском районе произошло 4 ДТП, при этом виновники происшествий скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Остальные участники аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, получили травмы различной степени тяжести.



Дорожная полиция Кольского района предупреждает, что рейды по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, проводятся постоянно. Их цель – снизить аварийность и тяжесть последствий ДТП. При этом попытки подкупить инспектора ГИБДД, чтобы избежать ответственности за нарушение Правил дорожного движения, являются уголовно-наказуемым деянием.



Стоит отметить, что в Кольском районе в текущем году зафиксирован факт попытки дачи взятки инспектору ГИБДД, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.



Госавтоинспекция Кольского района настоятельно рекомендует участникам дорожного движения не пытаться уклониться от административной ответственности, предлагая автоинспектору взятку. В противном случае водитель рискует понести уголовную ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 291 УК РФ. В виде наказания за данное правонарушение может применяться не только штраф внушительных размеров, в 30-60 раз превышающий сумму взятки, но и лишение свободы на срок до 8 лет. Причем в зависимости от размера взятки и других квалифицирующих признаков, частями 4 и 5 ст.291 УК РФ предусмотрена более строгая уголовная ответственность. Нормами УК РФ также предусмотрена уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сообщив сотрудникам полиции о данном факте, вы можете спасти чью-то жизнь.



По всем фактам нарушения Правил дорожного движения можно сообщать в ОМВД России по Кольскому району по телефонам 8(81553) 3-56-79 или 3-31-72.







/ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району/



