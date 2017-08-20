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20.08.2017 09:00

20 августа – День Воздушного Флота России

Уважаемые авиаторы и работники авиационной инфраструктуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем Воздушного Флота России!

На глазах всего нескольких поколений авиация из технической диковинки превратилась в привычное средство быстрого перемещения по планете. Это особенно важно для нашей страны, протянувшейся на тысячи километров с Запада на Восток и с Севера на Юг. С каждым годом развиваются авиационная техника и инфраструктура, совершенствуются системы обеспечения безопасности полетов, все больше людей пользуются воздушным транспортом. В основе этих перемен был и остается ваш труд. Пилоты и бортпроводники, персонал аэропортов и работники ремонтных подразделений – ваша любовь, преданность профессии являются главным условием надежной и уверенной работы Воздушного Флота России.

Дорогие друзья! Спасибо вам за верность «крылатой» профессии, за точность и ответственность в работе, за нашу безопасность и спокойствие во время полетов. От всей души желаем вам чистого неба, крепкого здоровья, добра и счастья вашим семьям!

 
Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                    Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                         Алексей Маяков

 
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