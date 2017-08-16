Плановые отключения в Мурманске на 16 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 августа.







С 8 ЧАСОВ 14 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 18 АВГУСТА – опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома,



С 8 ЧАСОВ 15 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 21 АВГУСТА – опрессовка теплосети от Центральной котельной. - 332 дома.







ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 9 ЧАСОВ 16 АВГУСТА ДО 16 ЧАСОВ 17 АВГУСТА – ул. Зои Космодемьянской, 11



С 9 ЧАСОВ 16 АВГУСТА ДО 16 ЧАСОВ 17 АВГУСТА – ул. Зои Космодемьянской, 7, 9





ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Полярные Зори, 28/13, 29 к1



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/