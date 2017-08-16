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16.08.2017 09:45

Плановые отключения в Мурманске на 16 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 августа.

 

С 8 ЧАСОВ 14 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 18 АВГУСТА – опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома,

С 8 ЧАСОВ 15 АВГУСТА ДО 24 ЧАСОВ 21 АВГУСТА – опрессовка теплосети от Центральной котельной. - 332 дома.

 

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 16 АВГУСТА ДО 16 ЧАСОВ 17 АВГУСТА – ул. Зои Космодемьянской, 11

С 9 ЧАСОВ 16 АВГУСТА ДО 16 ЧАСОВ 17 АВГУСТА – ул. Зои Космодемьянской, 7, 9

 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Полярные Зори, 28/13, 29 к1

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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