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16.08.2017 08:50

Житель города Колы предстанет перед судом за совершение убийства свой жены

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя города Колы Мурманской области, 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).  

В ходе следствия установлено, что в ночь с 16 на 17 февраля 2017 года обвиняемый, ранее неоднократно судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства, расположенной в доме по пр. Защитников Заполярья в городе Кола, в ходе ссоры со своей женой, 1985 года рождения, вооружился кухонным ножом и умышленно нанес ей один удар в область верхней левой конечности и один удар в область груди потерпевшей, где расположены жизненно важные органы человека, причинив телесные повреждения не совместимые с жизнью.

 На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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