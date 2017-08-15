За последнюю неделю в Заполярье - несколько случаев вандализма. Инцидентами занялись полицейские

Анастасия Ярославская.

За последнюю неделю в регионе уже несколько случаев вандализма. На въезде в Апатиты, как мы уже сообщали, неизвестные разрисовали ступу Будды. Ну а в Мурманске хулиганы испортили новую игровую площадку в сквере "Аллея поколений".

Буддийская ступа на въезде в Апатиты - одна из самых северных в мире. Чем так не приглянулась и кому - теперь выясняет полиция. Но многие горожане вывод уже сделали. Ни город, ни ступу, ни человека такие художества не красят.

Блиц-опрос: "В первую очередь это оскорбление христиан, православных, потому что их символы были нанесены на эту ступу. Каждый верит в то, во что он хочет верить, а в Уголовном кодексе есть соответствующая статья, называется - "Вандализм".

В лучшем случае неизвестным художникам грозит статья "Мелкое хулиганство", "Вандализм" - в худшем и это уже уголовное преступление - арест до 3 месяцев. Прецеденты есть. Под этой статьей сейчас, к примеру, житель Североморска. Автор одной из самых резонансных в последнее время вандальных выходок. Спьяну в апреле поджег памятник морякам торпедных катеров. Карма настигла аккурат перед 9 мая.

Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Конечно, правонарушения здесь разные совершенно, но тем не менее, хочется предупредить, что любое осквернение памятников, любое осквернение каких-то монументов, стел является правонарушением".

Ради шутки сломать фонтан устроителям несанкционированных пенных вечеринок впредь точно вряд ли захочется. Крупный штраф дисциплинировал надолго, хотя и до этого знали - портить и разрушать то, что создавалось людьми, для людей - это плохо.

Заместитель директора МАУК "Мурманские парки и скверы" Наталья Павлюк: "Ломают, портят, мы это восстанавливаем".

В списке жертв даже детские игровые площадки. Необычный комплекс на Хлобыстова открыли недавно. Совсем как обсерватория с обзорными иллюминаторами, двумя уровнями лестниц, переходом. Детвора радовалась, увы, недолго. На днях сломали, явно взрослые.

Заместитель директора МАУК "Мурманские парки и скверы" Наталья Павлюк: "Оторван иллюминатор, вот мы можем наблюдать, оторвана была несущая стенка полностью".

Блиц-опрос: "Я не знаю, кому это нужно - зачем портить специально разработанные для детей комплексы? И взрослые туда лазают - папы, мамы - вот так и ломается все".

Во сколько обойдется восстановление - пока неизвестно. Все, что можно, делают своими силами. Рабочим дано задание - максимально укрепить то, что цело. А в Апатитах объявлен день добрых дел. Ремонтом достопримечательности занялись волонтеры: "Мы не хотим, чтобы проезжающие мимо машины, водители думали, что у нас в Апатитах живут одни идиоты. Поэтому мы решили сегодня эту ступу перекрасить".

Полицейские обещают - тех, за кем перекрашивают, постараются найти. Но и здесь нужна помощь - любая информация будет полезна.







