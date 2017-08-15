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15.08.2017 18:40

Заместитель губернатора Инна Погребняк ознакомилась с текущей работой по укреплению материально-технической базы в областной стоматологии

Андрей Зайцев.

Сегодня в областном центре заместитель губернатора Инна Погребняк знакомилась с текущей работой по укреплению материально-технической базы в  областной стоматологии. Главная задача модернизации данного направления медицины направлена на улучшение условий работы персонала, на соблюдение всех правил и норм, которые существуют в законодательстве.  
Главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Эмма Толмачёва: "Плюс мы будем приобретать дорогостоящее рентгеновское оборудование для качественной своевременной диагностики, создадим более комфортные условия для наших пациентов. Это, тем самым, привлечёт к нам и молодых специалистов, потому что молодые кадры хотят работать в хороших условиях, на нормальном оборудовании".
Нехватка детских стоматологов - больной вопрос. Но снять напряжение региональный минздрав планирует уже скоро.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Здесь будут 3 кресла для детей, доступность медицинской помощи детям улучшится. Кроме того, на Софьи Перовской у нас также будет освобождён один кабинет, где также будет открываться дополнительный кабинет для лечения детей".
Кадровая проблема сегодня решается, что называется, по всем фронтам. Область, муниципалитеты, медицинские учреждения только вместе смогут решить задачу по привлечению профессионалов в Заполярье. С 2016 года уже начали работать три специалиста, трое оформляют документы. Ожидают ещё двух докторов. Отметим, что дефицит стоматологов в системе здравоохранения характерен для всей страны.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Вопрос жилья стоит остро, от него никуда не денешься. Тут просто министерству здравоохранения, который не располагает жилым фондом, или медучреждению без содействия городских властей приходится сложно".
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